Allenamento particolare per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si tiene in forma in casa “usando” i figli come pesi. I piccoli Mateo e Alana vengono sollevati con estrema naturalezza e si divertono molto. CR7 ci scherza su e scrive ironicamente su Instagram: “Bimbi, lasciate che papà faccia il suo lavoro”. In basso il divertente VIDEO.

