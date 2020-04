Cristiano Ronaldo di nuovo sotto accusa: “Non ha diritto ad allenarsi, non ha alcun privilegio”

Il mondo gira sempre tutto intorno a Cristiano Ronaldo. Verrebbe da dire così. Anzi no, è proprio così. Anche in un periodo del genere, l’importante è sempre sapere cosa fa e dove va Cristiano Ronaldo, e conseguentemente giudicarne le sue azioni. L’asso della Juventus, che si trova in Portogallo da ormai un mese, si è allenato da solo nello stadio del Deportivo Nacional, a Choupano. Una seduta personalizzata per ritrovare il contatto col campo. Ma che a molti in Portogallo non è andata giù.

“Cristiano Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi. Ha diritto di allenarsi fintanto che rispetta le regole come tutti i cittadini: non c’è alcun privilegio”. E’ l’assessore alla sanità della regione di Madeira Pedro Ramos a parlare così nella conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus.