“Neymar? Cerca di imbrogliare, simula molto. Non è un buon esempio”: la stoccata dell’allenatore

“Neymar? È un ragazzo difficile. Per me non è un buon esempio. E per la cronaca, per me è eccezionale come giocatore. Se mi chiedi di dirti i primi cinque al mondo, è al sicuro nella mia lista. Ma sul campo cerca di imbrogliare, simula molto. E se guardiamo anche a come ha lasciato il Barcellona…”. Non proprio complimenti verso l’asso brasiliano. E’ l’ex ct della Spagna Vicente Del Bosque a parlare così al ‘Mundo Deportivo’.

“Sono i club che devono decidere chi acquistare e chi no – prosegue in riferimento al possibile ritorno al Barcellona – Non si dovrebbe prestare attenzione a ciò che dicono i giocatori, ci sono già direttori sportivi e segretari tecnici. È molto difficile per un calciatore parlare male di un altro calciatore che è stato il suo compagno. Non ricordo quasi nessuno che l’abbia fatto”.