Del Piero e i desideri di mamma: “Voleva che facessi il portiere…”, poi svela il significato della linguaccia

“Mia mamma voleva che facessi il portiere perché non sudavo. A un certo punto mio fratello disse: ‘Deve giocare fuori’ e convinse mia mamma. C’era un piccolo giardino dietro a casa mia, facevo vedere a mia mamma che giocavo in porta e appena lei se ne andava mi spostavo avanti. Però è un bel ruolo, mi divertiva, a volte l’ho fatto anche in allenamento e un bel ruolo, cruciale”. E’ il retroscena simpatico raccontato da Alessandro Del Piero, intervenuto in diretta sul canale Instagram di 433.

L’ex Juventus svela poi il significato che si nasconde dietro l’esultanza della linguaccia: “C’è stato un momento…ero un fan di Michael Jordan e sono un fan degli All Blacks. Ho visto tanti video loro. Quell’esultanza la feci a Bergamo contro l’Atalanta, entrai dalla panchina per gli ultimi 10 minuti e segnai subito, fu come uno scherzo per me, ero felice e poco dopo giocammo contro l’Inter a San Siro, decisiva per lo scudetto. Segnai nel finale una punizione e da quel momento divenne qualcosa di grande. Non è offensivo per nessuno, è un ragazzo che mostra passione e mostra la sua felicità per ciò che fa”.