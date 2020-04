“Del Piero si scusò con me. Non me l’aspettavo, che spettacolo!”: l’aneddoto sull’ex Juventus

André Castro, calciatore portoghese oggi in forza al Goztpe (in Turchia), ha raccontato un aneddoto su Alessandro Del Piero nel corso della trasmissione ‘FC Porto em Casa’. L’episodio risale al 2001. Si giocava Porto-Juventus, gara valevole per la Champions League. André Castro era un ragazzino, mentre l’ex numero dieci bianconero era già famoso in tutto il mondo: “Ho tanti ricordi, uno dei quali riguarda Del Piero. Era nel riscaldamento, si stava allenando e per poco non mi ha colpito. Si è scusato ed io ho pensato: ‘Del Piero si sta scusando con me? Che spettacolo…”. Poi André Castro ha fatto il nome del compagno di squadra che l’ha più sorpreso: “Hulk. Dal punto di vista fisico era incredibile”.