La denuncia della showgirl: “Multata perché vestita da jogging, ma stavo andando a far la spesa…”

E’ stata multata perché faceva jogging con abiti sportivi, ma in realtà stava andando al supermercato a fare la spesa. E’ quanto accaduto alla conduttrice e showgirl Federica Torti, intervistata dal Tempo.

“Mi accingevo ad andare a fare la spesa – racconta – vestita sportiva, perché io purtroppo ho l’abitudine di vestirmi sportiva, lavorando anche nell’ambito dello sport ho questo stile: pantaloncino corto, perché quel giorno c’era il sole, scarpe sneakers, giacca antivento, cappellino in testa e zaino in spalla. Vede, non è che uno va a correre con lo zaino, ma anche se fosse… non è un reato correre in prossimità di casa. Capisco che è una situazione difficile questa che stiamo vivendo tutti, ma non li stavo prendendo in giro. Purtroppo mi hanno fermata prima che entrassi al supermercato e non dopo. Se fossi uscita dal market magari, dopo la spesa, mi avrebbero fermato ugualmente ma almeno avrei sventolato il mio scontrino”.