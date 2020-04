Diaconale: “Spadafora negativo con lo sport e contro la Serie A. Se dovessi fare un’ipotesi…”

“Spadafora ha fatto di tutto per far capire che era contro la ripresa della Serie A. Perché? Se dovessi fare un’ipotesi direi che il ministro fa parte della stessa parte politica di chi non voleva le Olimpiadi. Ha una visione dello sport assolutamente negativa. Non credo ai complotti, se c’è l’intenzione di far ripartire il calcio il ministro Spadafora lo può tranquillamente far ripartire senza prendersela con gli eventuali complottisti”. Queste le parole di Arturo Diaconale ai microfoni di Radio Kiss Kiss.