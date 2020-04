“Dopo due mesi di stop non si può giocare ogni tre giorni, non è possibile, non è ragionevole. Nel gruppo non è ancora emerso un orientamento preciso, ma non siamo soddisfatti di dover giocare ogni tre giorni,così come dall’assenza di due settimane di vacanze tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima“. A parlare così, ai microfoni dell’Equipe, è l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia, attuale tecnico del Lione.