Doppio lutto in casa Roma: addio ad un tecnico e ad un pezzo di storia [NOMI e DETTAGLI]

“Oggi è un giorno triste per tutti i romanisti”. Inizia così il messaggio sui social della società giallorossa. Doppio lutto, infatti, nelle ultime ore in casa Roma. Addio a Piero Gratton, l’ideatore del Lupetto disegnato nel 1976 e riproposto anche nelle maglie più recenti del club, come nel pattern dell’attuale terza maglia, quella blu. Gratton è stato anche il padre dell’Aquila stilizzata della Lazio, utilizzata dai biancocelesti tra il 1979 e il 1982, e del Galletto del Bari, sulle maglie dei biancorossi fino al 2014. Prima di Gratton, nel corso della giornata, un altro lutto aveva colpito la famiglia romanista: Marco Scisciola, tecnico da dieci anni al servizio del settore giovanile, stroncato da un malore a 59 anni. “Ai familiari va il nostro più caloroso abbraccio”, il ricordo del club giallorosso.