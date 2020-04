Il ds Taibi: “Reggina senza Serie B? Mi incateno. Gravina ha confermano che ci saranno le promozioni”

E’ sempre più bagarre sulla ripresa dei campionati di calcio. Una squadra che meriterebbe la promozione è sicuramente la Reggina, il club amaranto guida la classifica del Girone C di Serie C con ampio margine. Sono state pubblicate delle anticipazioni sulle proposte in caso di sospensione definitiva, ovvero la promozione delle prime tre classificate più la quarta tramite sorteggio. Sull’argomento ha parlato Massimo Taibi, direttore sportivo del club calabrese a Reggina TV.

“Gravina ha dichiarato mille volte che saranno assegnate promozioni e retrocessioni. Quella circolata in questi giorni è solo una proposta, doveva essere discussa in Assemblea, credo che Gravina avrebbe chiesto un confronto anche con le altre Leghe. La notizia è uscita troppo presto, si è creata confusione anche per questo. Si dovrà ragionare il criterio per decidere la quarta squadra da promuovere, ma c’è tempo per poterne parlare e sviluppare un’idea da proporre”.

“Annullamento campionato? Non è pensabile. Se la Reggina non venisse promossa, sarei il primo ad incatenarmi. Ciò significa che ad esempio in Serie A la Lazio dovrebbe partire dell’Europa League, perché conterebbe la classifica della stagione precedente. Oppure che il Benevento, avanti di ben 23 punti di vantaggio dalla seconda, dovrebbe ripartire dalla Serie B. Trovo onesto che prima di decidere la quarta promossa insieme a Reggina, Monza e Vicenza, si ragioni attentamente”.