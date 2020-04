Divertimenti alternativi in periodo di quarantena per il Coronavirus. Geniale idea di due bambini inglesi, per la precisione figli dell’ex Everton Sean O’Hanlon, che hanno imitato in giardino una serie di gol rimasti nella storia del calcio: da Cristiano Ronaldo a Wayne Rooney, fino alla ‘Mano de Dios’ di Diego Armando Maradona e al famosissimo cucchiaio di Totti a Julio Cesar in Inter-Roma del 2005. Immagini davvero divertenti, che stanno facendo il giro del web. In basso il VIDEO.