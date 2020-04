Dybala: “Confessai a Ronaldo che in Argentina lo odiavamo. Lui reagì così…”

Ai microfoni di AFA Play, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato del rapporto con il compagno di squadra Cristiano Ronaldo: “È una persona fantastica e molto socievole, tranquillissima all’interno e all’esterno dello spogliatoio. Dà l’impressione di essere uno spaccone, ma non ha nulla a che fare con tutto ciò. Una volta gli ho anche detto che in Argentina lo odiavamo per questo e si è messo a ridere. La sua risposta? ‘Sì, lo so, sono abituato a ricevere queste critiche'”.

Poi la Joya parla anche di questi giorni di isolamento dopo la positività al Coronavirus: “Avevo una brutta tosse, mi sentivo stanco e quando dormivo sentivo freddo. All’inizio non ho pensato a cosa potesse essere ma la cosa era successa ad altri due compagni e l’ultimo ero io. Avevamo mal di testa, ma era consigliabile non prendere nulla. Il club ci ha dato delle vitamine e col tempo ci siamo sentiti meglio”.