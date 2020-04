“Aspetto l’esito del tampone, vorrei uscire”: Dybala e il Coronavirus. Poi rivela un aneddoto su Samuel

Una diretta Instagram da numeri 10. Paulo Dybala e Alessandro Del Piero si sono ritrovati sui social per parlare di alcuni temi. L’argentino è stato interpellato sul suo stato di salute e la sua personale lotta contro il Coronavirus: “Dopo la brutta notizia siamo rimasti qui aspettando che passasse tutto. Ho avuto un po’ di sintomi, Oriana li ha avuti più brevi. Mi hanno impedito di fare alcune cose, sono stato tranquillo. Da un paio di giorni stiamo bene e senza sintomi, sto aspettando il risultato del tampone. Io vorrei uscire solo per andare al campo, stare con i compagni, stare in spogliatoio, toccare la palla e stare in campo, tutto quell’ambiente mi manca tanto. La voglia ce l’abbiamo, ma non dobbiamo correre il rischio di contagiare di nuovo”.

Poi si è parlato delle sfide all’Inter. Nell’ultima, quella prima della pausa forzata, Dybala è anche andato in gol: “Handanovic è rimasto fermo, gli ho preso il tempo di modo che lui non potesse reagire”. Infine un aneddoto su Walter Samuel, affrontato in una delle sue prime partite in Serie A: “Ho perso il conto di quanti falli mi ha fatto e quanti pugni mi ha tirato. Adesso penso che al secondo fallo l’avrebbero buttato fuori. Me ne avrà fatti più di 15, ma forti”.