Emergenza Coronavirus, lo stadio del Barcellona cambia nome [DETTAGLI]

Lo stadio del Barcellona cambierà nome e non si chiamerà più Camp Nou. Il motivo è favorire la ricerca per l’emergenza Coronavirus. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club blaugrana, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “Il consiglio direttivo ha approvato la cessione dei diritti del nome dello stadio per la stagione 2020/21 alla Barça Foundation per raccogliere fondi da investire nella ricerca di progetti sviluppati in Catalogna e nel resto del mondo coinvolto nella lotta contro gli effetti del Covid-19”.

“La Barça Foundation, attraverso l’area commerciale della società, comincerà il processo di ricerca di uno sponsor che desidera acquisire i title rights del Camp Nou per una stagione. Gli introiti che saranno generati creeranno un fondo che sarà diviso in parte per un progetto sul coronavirus condotto dagli sponsor stessi e il resto sarà condiviso tra gli altri progetti che si stanno sviluppando parallelamente”.