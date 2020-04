L’epidemiologo: “La sensazione è che il Coronavirus abbia perso forza. In ospedale meno casi gravi”

In un’intervista a ‘La Verità’ Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha parlato del Coronavirus: “Vediamo una diminuzione complessiva del numero dei casi, e questo è un dato continuo, accertato e costante. I ricoveri che stiamo vedendo in ospedale negli ultimi giorni sono di pazienti con una complessità molto più bassa. Quindici giorni fa arrivavano pazienti che avevano fame d’aria, soffocavano. Bisognava uscire dal pronto soccorso con una mascherina d’ossigeno o bisognava subito intervenire con il casco o addirittura l’intubazione. Oggi questi casi non arrivano più o quantomeno ne arrivano molti meno rispetto alla prima fase. Si può ipotizzare che il virus, in qualche modo, abbia perso la sua forza iniziale, si stia fiaccando. Oppure evidentemente ci sono meno casi e, siccome i casi gravi sono una piccola parte, anche in ospedale ne arrivano meno. La sensazione è che il virus abbia perso forza e quello spirito di aggressione che aveva nella metà del mese di marzo”.