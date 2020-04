L’ex Roma confessa: “In giallorosso ho capito di non saper difendere…”

“A quindici anni sono arrivato ai Pumas e non sapevo difendere e quando sono arrivato alla Roma mi sono reso conto che ancora non avevo imparato a difendere. Non ho imparato mai tanto quanto nei sette mesi a Roma. Mi spiegavano delle cose e io dicevo ‘ma come è possibile che non lo sapevo?” Saranno sicuramente le dichiarazioni di qualche attaccante, verrebbe da dire. E allora nessun problema. E invece no. Queste sono parole di un difensore. O comunque – a questo punto bisogna specificarlo – di un calciatore che ha sempre giocato in difesa. E’ l’ex Roma Hector Moreno a parlare così ai microfoni di Multimedio Deportes. A portarlo in giallorosso fu Monchi, ma dopo sei partite a gennaio fu ceduto.