“Vendo cannabis light, contattatemi. Ho i permessi, è tutto in regola”: la nuova attività dell’ex Serie A

Dai campi di Serie A alla cannabis. Il passo è stato breve per Davide Matteini, ex giocatore di Empoli e Parma tra le altre. Appese le scarpette al chiodo, Matteini ha intrapreso un’altra attività, come ha raccontato ai microfoni di ‘Mediagol’: “Vendo cannabis light, contattatemi. Ho i permessi, è tutto in regola e certificato, altrimenti chiuderei domani. La compro sfusa, poi la rivendo con tutti i parametri di legge”.

Prima di buttarsi a capofitto sulla canapa, Matteini ha provato la carriera nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato, infatti, a ‘Uomini e donne’ e ‘Temptation Island’, per poi capire che non era quella la sua strada: “Molti giocatori stanno prendendo quella strada, per me è iniziata per gioco. E’ stata un’esperienza importante, mi sono divertito ed è finita lì. Sicuramente la vita è un’altra, quella è una cosa che devi prendere nel modo giusto, ma non ho mai pensato di poter avere un futuro nel mondo dello spettacolo”.