L’ex Serie A: “Le marcature di oggi un insulto al calcio, i difensori non sanno leggere l’azione”

Pietro Vierchowod compie oggi 61 anni. L’ex difensore di Sampdoria e Roma, tra le altre, in un’intervista concessa al quotidiano ‘Libero’ ha lanciato una frecciata alle difese italiane di oggi: “Aspetto una squadra da allenare perché vorrei insegnare a difendere. Le marcature di oggi sono un insulto al calcio. I difensori non sanno leggere l’azione, i movimenti della palla”.

Vierchowod ha poi espresso un parere sul confronto tra Cristiano Ronaldo e il ‘Fenomeno’ ex Inter: “CR7 non si discute, ma gode di un calcio molto diverso. Il Ronaldo di allora non oso immaginare quanti gol avrebbe segnato con le difese attuali. Ma penso anche a Zico, che in Italia ha segnato tantissimo nonostante l’età e i difensori attaccati a un metro e non a dieci come oggi”.