La Fifa approva: “Sì alle 5 sostituzioni se riprendono i campionati”

La Fifa va in soccorso delle squadre. Anzi, ancora meglio, va in soccorso degli allenatori. In caso di ripresa dei campionati, sì alle cinque sostituzioni rispetto alle tre consuete durante i 90 minuti. Sarà utile per gestire meglio le energie in quello che si prospetta essere una faticoso tour de force, con partite ogni tre giorni.

“La sicurezza dei giocatori è una delle priorità della Fifa. A questo proposito, una delle preoccupazioni è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, quella della realizzazione delle competizioni d’accordo con i calendari previsti, la Fifa propone che venga permesso un maggior numero di sostituzioni” si legge nella nota della Fifa. Precisato che sarà poi ogni lega a decidere se approfittare o meno di questa regola. La palla passa adesso all’Ifab, l’unico organismo abilitato a modificare il regolamento.