Giallo Higuain, l’attaccante della Juventus non ha intenzione di tornare in Italia [DETTAGLI]

E’ giallo in casa Juventus sul ritorno in Italia di Gonzalo Higuain. L’attaccante è tornato in Argentina a causa dell’emergenza Coronavirus, ma adesso è stato chiamato al rientro in attesa della ripresa degli allenamenti che per il momento è ipotizzata per il 4 maggio. Ma, secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante non avrebbe intenzione di tornare subito in Italia e mettersi a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri. Le ragioni sarebbero due ed entrambe di tipo medico: la prima riguarda le condizioni di salute della madre che sta lottando contro un tumore, la seconda proprio la pandemia da Coronavirus. La Juventus proverà a contattare Higuain e convincerlo al rientro a Torino.