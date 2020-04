Giampaolo, parla il fratello: “Al Milan poca professionalità, avrà da dire alcune cose”

Il fratello di Marco Giampaolo, Federico, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.com. Anch’egli ex calciatore, ed attuale allenatore (tecnico della Recanatese, in Serie D), ha fatto anche un cenno su ciò che non è andato dell’esperienza al Milan del fratello.

“Marco è andato al Milan meritatamente, ma non gli è stata fatta squadra secondo le sue caratteristiche. Molti giocatori che aveva chiesto non sono stati presi, si è adeguato alla rosa che aveva. In ritiro c’erano pochi giocatori, molti non l’hanno fatto con lui, c’erano tanti problemi da smussare, serviva tempo perché non aveva a disposizione la rosa attuale. Ciò che mi ha sorpreso è stato l’esonero dopo una partita vinta fuori casa. Vero, aveva problemi, ma era a ridosso della zona Uefa. Ho visto poca professionalità. Starà a lui poi chiarire: ci ho parlato, è stata un’occasione persa, avrà da dire alcune cose che non ha detto per rispetto, anche del contratto. Non è stata una bella esperienza”.