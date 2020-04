“Se un giorno dovessi esordire in Serie A, smetto di fumare”: Palladino e l’aneddoto sulle sigarette

“Sarà un episodio di almeno 14/15 anni fa. I miei genitori fumavano tutti e due e a noi figli dava fastidio. Avevo fatto una scommessa con mio padre, lui mi disse ‘Se un giorno dovessi esordire in A smetto di fumare‘. Quando ho esordito in Serie A mio padre venne allo stadio, mi diede l’ultimo pacchetto di sigarette ed ha smesso. Ora sono 14 anni che non fumano più”. A raccontarlo a ‘Casa Di Marzio’ è l’ex attaccante Raffaele Palladino, che ha parlato del suo passato da calciatore, dell’esperienza alla Juventus e dei suoi allenatori migliori.