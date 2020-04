Le ultime: “Sì agli allenamenti dal 4 maggio, dal 18 anche per gli sport di squadra”

Il governo va verso la riapertura del cibo da asporto dal 4 maggio. E’ quanto si apprende da fonti partecipanti alla cabina di regia tra esecutivo e enti locali che confermano, così, l’ipotesi emersa nelle ultime ore. Da 4 maggio, inoltre, dovrebbe essere permessa l’attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici. Poi verso la riapertura sempre il 4 maggio del comparto manifatturiero di quello edile (pubblico e privato” e del commercio all’ingrosso funzionale al settore manifatturiero e all’edilizia), è stato comunicato, a quanto si apprende, nel corso della cabina di regia tra governo. Per gli sport di squadra si ragiona invece alla data del 18 maggio.

Per avere più chiara la situazione, il premier Giuseppe Conte parlerà agli italiani alle 20.20. Saranno descritte tutte le misure che verranno adottate nel nuovo DPCM.