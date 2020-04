“Higuain non torna in Italia perché si sente tradito dalla Juve”: l’incredibile retroscena

La Juventus e Gonzalo Higuain sono sempre più lontani. A rivelare un retroscena sull’attaccante argentino è ‘La Repubblica‘: “Resta da capire come si comporterà Gonzalo Higuain perché è il più grande dubbio per la Juventus del presente. Si sente scaricato dal club che vuole venderlo in estate e dunque Higuain non ha gradito”. Higuain si è allontanato dall’Italia per la paura del Coronavirus e per stare vicino alla madre malata, ma avrebbe parlato con alcuni compagni di squadra ribadendo che “alla Juve al momento ha ben poca voglia di tornarci per tutti questi motivi, dai problemi del virus fino al mercato“. Una situazione intricata che, molto probabilmente, si risolverà con la cessione dell’attaccante. Gli estimatori non mancano, con l’Atletico Madrid in prima fila.