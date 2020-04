Ibrahimovic + Kolarov, è un Bologna grandi firme: come può cambiare l’11 di Mihajlovic [FOTO]

Il Bologna fa sul serio per la prossima stagione. Facciamo una premessa: al momento non sono partite vere e proprie trattative ma un giro di chiamate sicuramente sì. La stagione in casa rossoblu è stata altalenante, ottime prestazioni ma anche qualche passaggio a vuoto che non ha permesso di lottare per le zone alte della classifica, ma l’obiettivo salvezza è stato raggiunto e con ampio margine. Le qualità della rosa non sono in discussione, in più in panchina c’è un grande allenatore come Sinisa Mihajlovic che riesce sempre a tirare fuori il meglio della squadra. Servono dunque due calciatori forti e di esperienza in grado di portare al salto di qualità.

Il primo grande obiettivo non è una sorpresa: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato in Italia con entusiasmo, al Milan. E’ risultato subito grande protagonista sia dal punto di vista tecnico che della personalità. Lo svedese sta pensando al futuro, non è convinto del progetto rossonero anche a causa dell’addio di Boban e quelli prossimi di Maldini e Massara. E’ notizia di oggi l’intenzione di continuare a giocare per un’altra stagione e possibilmente in Italia. E sale la candidatura del Bologna. L’attaccante è legato da un ottimo rapporto con Mihajlovic, nei prossimi mesi dovrebbero esserci dunque nuovi contatti per provare a raggiungere un accordo.

L’altro nome è quello di Kolarov. Il terzino della Roma sembra in uscita dal club giallorosso ed anche in questo caso l’amicizia con il tecnico serbo potrebbe fare la differenza. L’ex City è un calciatore ancora in grado di fare la differenza e sarebbe una vera punta di diamante della squadra. Per entrambi i calciatori esiste un problema di ingaggio, ma con un sacrificio delle parti non è da escludere l’intesa. I tifosi già sognano, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con l’eventuale 11 del Bologna per la prossima stagione.