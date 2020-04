“Immobile? In Inghilterra non farebbe bene, in Italia è più facile”: critiche all’attaccante della Lazio

E’ il capocannoniere della Serie A, ha una media gol pazzesca, eppure c’è chi lo critica. L’ex difensore del Chelsea, Frank Sinclair, ai microfoni di GentingBet ha parlato del nostro torneo, della Lazio e del suo bomber Ciro Immobile, mettendo però a confronto il campionato italiano con quello inglese.

“La Lazio è un grande club con una ottima reputazione – dice – dunque il fatto che Immobile stia segnando così tanti gol mi piace. Per una squadra che ha l’intenzione di prendere un attaccante che gioca all’estero, l’aver siglato così tante reti nella stagione precedente, aiuta. Ma penso che il campionato italiano sia diverso, è più facile segnare, soprattutto se giochi in una squadra come la Lazio. Questo non toglie nulla al record stagionale di Ciro, è un giocatore eccellente, ma per giocare in Premier League c’è bisogno di qualcosa in più. Lo hanno cercato Everton, Liverpool e Chelsea? Se guardiamo al modo in cui giocano i blues, direi che non va bene. Poi se Lampard lo vuole, non lo so”.