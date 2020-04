“Incredibile che mi paghino così tanto mentre medici e scienziati…”: la riflessione del calciatore

Javier Hernandez, per tutti Chicharito, ha firmato per il 2020 con i Los Angeles Galaxy, sostituendo di fatto Ibrahimovic, ma non può scendere in campo. Ovviamente, causa Coronavirus, che ha costretto la MLS allo stop. Intervistato da ‘MedioTiempo’, il messicano ha fatto una profonda riflessione sull’epidemia, rapportando lo sforzo di medici e scienziati al suo di calciatore: “È incredibile che mi paghino così tanti soldi per praticare uno sport e che invece persone come i medici o gli scienziati che cercano di trovare una cura contro questo virus che sta colpendo il mondo intero non stiano guadagnando nulla, economicamente parlando. Il modo migliore per apprezzare il lavoro di chi è in prima linea è rispettare le regole. Quello che dobbiamo tenere a mente è che dobbiamo goderci quello che abbiamo. E che l’isolamento è collaborazione. Stiamo facendo qualcosa per aiutare tutti, il mondo intero, per cercare di far calare la curva dei contagi e finalmente uscire da questa situazione”.