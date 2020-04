L’infermiere scrive a Chiellini: “Combatto il Coronavirus con il tuo 3”, la risposta del difensore [FOTO]

Tifoso della Juve, Chiellini come idolo. Simone, un giovane infermiere di Teramo, ha scritto alla redazione de ‘ilbianconero.com’, chiedendo di fare da tramite con il numero tre della Juventus. Un messaggio molto sentito: “Ciao Giorgio, sono un giovane infermiere dell ospedale di Teramo, sono al reparto Covid del mio ospedale, ogni mattina mi alzo dal mio letto con l intenzione di aiutare chi soffre, stamattina pero ho deciso di accompagnare il mio giro pazienti con il tuo nome nel mio camice. Sono un tifossisimo della Juventus fin da piccolo e voglio dedicare la tua maglia a mio papà che mi ha sempre sostenuto nel mio percorso della vita. Sarebbe contentissimo lui con una maglia autografata della Juve e una dedica al mio reparto che ogni giorno lotta per contrastare questo bruttissimo virus….Insieme ce la faremo e tutto andrà bene… E confido in una tua risposta positiva”.

La risposta del capitano della Juventus non si è fatta attendere: “Grazie Simone per questo gesto ma soprattutto per quello che tu e i tuoi colleghi fate ogni giorno”. Sicuramente a breve anche la maglia autografata e la dedica. In basso la FOTO di Simone con il camice e il tweet di Chiellini.