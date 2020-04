Inganna i carabinieri fingendosi infermiere, poi posta tutto su Facebook: “Avevo anche bevuto”

Dopo essere stato fermato dai carabinieri, li ha ingannati raccontando di essere un infermiere a fine turno che stava per tornare a casa. E’ quanto accaduto ad un uomo, operaio residente in provincia di Varese, che ha poi postato tutto su Facebook ma è successivamente stato segnalato e denunciato.

Non solo si è finto infermiere, infatti, ma ha anche postato il video sul suo profilo:“Mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo – ha raccontato – posto di blocco dei carabinieri. Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto“. Peccato per lui che sia poi arrivata la segnalazione ai carabinieri da parte di un cittadino, ed è così arrivata la sanzione e la denuncia.