Inter-Sampdoria 1-0, la Procura vuole vederci chiaro: “risultato sospetto, in difesa c’erano Colley e Thorsby”

L’Inter supera la Sampdoria, ma la partita è finita nel mirino della Procura. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Conte che tiene a distanza l’Atalanta, la squadra di Gasperini è molto temibile per la corsa al terzo posto dopo il successo di ieri contro il Sassuolo con il risultato di 10-0. Nel complesso è stata una partita deludente con pochi spunti dal punto di vista tecnico per gli attaccanti, ma tanta confusione. Evento più unico che raro invece durante il riscaldamento. Ranocchia imposta dalla difesa, lancio lungo per Candreva che impatta al volo da 40 metri, la sfera sbatte contro la traversa e finisce in rete. San Siro esplode come ai tempi del Triplete.

L’arbitro fischia l’inizio della partita e l’andamento del match è subito chiaro. Si gioca ad una sola porta con continui attacchi da parte dei padroni di casa. Lukaku è in giornata di grazia e riesce a stoppare un pallone, dall’altra parte Fabio Quagliarella supera i 10 km/h di velocità. I blucerchiati non vedono mai il pallone e Ranieri ne approfitta per il consueto riposino prima di cena. L’occasione più grande si registra nel primo tempo, Lautaro Martinez scatta sul filo del fuorigioco e supera Audero, il pallone rotola verso la rete ma l’intervento in contemporanea (alla Holly e Benjy) di Colley e Thorsby mantiene il risultato sullo 0-0.

Si va all’intervallo, Ranieri rimane nello spogliatoio per continuare la pennichella e la Sampdoria è disorientata. L’Inter ne approfitta ed al 54′ trova il gol che decide il match. Ranocchia e Candreva riprovano la giocata del riscaldamento, questa volta però la palla si ferma sulla linea di porta, arriva Vecino e la spinge in rete. Il telecronista Lele Adani lascia la postazione di commento e va ad abbracciare il suo idolo. Finisce 1-0, ma il match è finito nel mirino della Procura: “risultato sospetto, la Sampdoria ha subito un solo gol ed in difesa c’erano Colley e Thorsby”.

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 66 LAZIO 63 INTER 60 ATALANTA 52 ROMA 48 NAPOLI 39 PARMA 39 MILAN 39 VERONA 38 BOLOGNA 34 CAGLIARI 33 FIORENTINA 33 SASSUOLO 32 TORINO 30 UDINESE 28 SAMPDORIA 26 GENOA 26 LECCE 25 SPAL 19 BRESCIA 16

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.