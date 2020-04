Italia, ecco come ci si prepara alla ‘fase 2’: novità sulla maturità, firmata ordinanza

Si inizia a pensare alla ‘fase 2’. Dopo quasi due mesi di lockdown, l’Italia riflette su come riaprire, ben consapevole di dover mantenere alcune norme fondamentali affinché non si ripresenti una nuova ondata. A tal proposito, come riporta l’Ansa, alcune attività potrebbero ripartire prima del 4 maggio, forse il 27 aprile. Si tratta di aziende della moda, mobilifici, automotive e cantieri edili. Il 4 maggio, invece, possibile riapertura di bar, ristoranti e parchi.

Per quanto riguarda le scuole, c’è una novità in merito all’esame di maturità. Il ministro Azzolina ha infatti firmato l’ordinanza che prevede una commissione interna, formata da 6 persone, con il solo presidente esterno. “In questo modo – spiega – gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un Esame di Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto”.