“Ho avuto il Coronavirus. Tosse e febbre lieve, più facile di un’influenza”: l’esperienza dell’ex portiere

Alcune sue dichiarazioni avevano fatto discutere, ora Jens Lehmann precisa alcuni punti. L’ex portiere dell’Arsenal ha ammesso di aver contratto il Coronavirus: “A metà marzo sono stato tormentato da tosse e febbre lieve per un giorno e mezzo – racconta alla ‘Bild’ -. Dopo due settimane di quarantena, sono stato dichiarato sano. La malattia è stata più facile dell’influenza. Ma le persone a rischio dovrebbero fare parecchia attenzione. Penso che uno stile di vita sano aiuti nella lotta contro questa malattia”.

Poi è tornato sulle sue dichiarazioni in merito al pubblico negli stadi: “Credo che se venga coperto un posto ogni quattro allo stadio, ci sia una distanza di sicurezza ragionevole. Chiunque violi la regola della distanza viene espulso ed è bandito dallo stadio“. Secondo Lehmann questa sarebbe una prima soluzione per far ripartire il calcio, almeno in Germania.