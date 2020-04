Juventus, Higuain può rescindere il contratto. I bianconeri già lavorano al sostituto: Milik!

E’ una situazione sempre più delicata in casa Juventus, c’è il giallo Gonzalo Higuain. Già aveva fatto discutere la decisione del Pipita di lasciare l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, adesso il Pipita non vorrebbe rientrare. E per 3 ragioni: le condizioni di salute della madre, la paura per l’epidemia e per i dubbi sul futuro. Adesso, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ potrebbe anche aprirsi lo scenario clamoroso della rescissione del contratto.

La Juventus (come anche le altre squadre) pensa alla ripresa degli allenamenti per il 4 maggio, per questo motivo ha chiesto il rientro dei calciatori che successivamente dovranno affrontare 14 giorni di quarantena. Non c’è dunque tempo da perdere. Il Pipita però, come già detto, non sembra intenzionato a lasciare l’Argentina, per motivi personali. L’ingaggio del calciatore pesa tantissimo e quindi potrebbe verificarsi la risoluzione del contratto: Higuain potrebbe non rientrare più in Italia, nemmeno in caso di ripresa della stagione. Si tratta di una soluzione limite, ma non completamente da escludere.

Ed il club bianconero si sta già muovendo per il sostituto. L’identikit è quello di Milik, attaccante destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione, sul piatto 30 milioni di euro.