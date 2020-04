Juventus, dall’Inghilterra: “Cristiano Ronaldo al Real Madrid per 50 milioni di sterline”

Continuano a circolare voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore al momento si trova in Portogallo a causa dell’emergenza Coronavirus, il ritorno in Italia è previsto per dopo Pasqua per poi essere a disposizione in caso di ripresa degli allenamenti programmata al momento per inizio maggio. Nel frattempo arriva una vera e propria bomba dall’Inghilterra. Secondo quanto riportano alcuni tabloid CR7 sarebbe pronto a tornare al Real Madrid per 50 milioni di sterline. Arrivano dunque nuove conferme dopo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il calciatore starebbe pensando di lasciare l’Italia.

Al momento comunque sembra difficile una cessione nella prossima stagione. Il portoghese prima vuole raggiungere una missione: quella di vincere la Champions League ed il pallone d’Oro. E ha intenzione di farlo con la maglia della Juventus e con l’obiettivo di rispettare il contratto fino al 2022.