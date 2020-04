Juventus-Lecce 2-0, rissa nello spogliatoio tra calciatori. Agnelli: “sto pensando al ritorno di Allegri”

Inizia con il botto la 28ª giornata del campionato di Serie A. Continua la marcia scudetto della Juventus, la squadra bianconera ha superato con il risultato di 2-0 il Lecce. La sconfitta fa male invece agli uomini di Liverani che comunque rimangono in piena lotta per la salvezza. La vigilia è stata movimentata dalle dichiarazioni del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore in conferenza stampa ha anticipato la decisione di spedire in tribuna il portiere Buffon: “In porta sicuramente giocherà Szczesny. A Buffon non lo porto manco in tribuna. Ho ancora negli occhi quanto fece 8 anni fa quando voleva mettersi a dribblare Bertolacci manco fosse Ronaldinho”. E’ quanto anticipato dalla nostra redazione nella giornata di ieri. Contattato telefonicamente dalla redazione di CalcioWeb il portierone bianconero ha commentato così il duro provvedimento: “sono contento della decisione del mister, posso imprecare senza essere ripreso dalle telecamere, meglio così”.

La partita prende il via ed il primo episodio rischia di entrare negli annali del calcio italiano. Cuadrado (schierato in difesa) ‘indovina’ una diagonale e salva un gol che sembra già fatto, Falco non ci crede e si mangia le mani (nel vero senso della parola). L’ex Reggina viene medicato a bordo campo, ma è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto entra Mancosu. In difesa c’è Chiellini che ha recuperato e si presenta subito con il suo marchio di fabbrica: la benda in testa. Lo staff bianconero chiede a Giorgio di toglierla, ma il difensore è così affezionato e si rifiuta in modo veemente. Sarri si infuria e manda a scaldare Demiral. L’allenatore però ripensa alle ultime prestazioni dell’ex Sassuolo: “meglio una testa dura che una gamba di legno”.

Tutte queste situazioni però non condizionano la squadra che in 2 minuti chiude definitivamente i conti tra il 43′ ed il 45′. Ad aprire i conti è il centrocampista Rabiot su assist di Ramsey, passa un solo giro di lancetta ed il francese prova a ricambiare il favore. Il gallese tenta un tocco sotto a superare il portiere avversario, Rabiot si ricorda dalla ‘fama’ di Ramsey e si lancia in tuffo. Per fortuna riesce a toccare il pallone ed il gol è da attribuire all’ex Psg. C’è ancora tempo per un’altra azione. Higuain si trova a porta vuota ma si ‘mangia’ clamorosamente il gol. Si torna negli spogliatoi ed il Pipita ha ancora fame. Apre il borsone e non trova la sua merendina. E’ stato proprio Demiral a rubarla. Tra i due scoppia una rissa furibonda. La decisione di Sarri è sorprendente: Higuain rimane nello spogliatoio, al suo posto entra Demiral. L’umiliante provvedimento spiazza Agnelli che dichiara furioso: “sto pensando al ritorno di Allegri al posto di Sarri”. Valutazioni più approfondite nelle prossime ore. Per la cronaca il risultato non cambia più, la Juventus vince 2-0.