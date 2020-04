Juventus, dalla Spagna: quarto tampone per Dybala, è ancora positivo

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante della Juventus, Paulo Dybala. L’argentino è risultato positivo al Coronavirus, secondo quanto riferito dalla Spagna non sarebbe guarito. Come riportato Josep Pedrerol, presentatore di “El Chiringuito de Jugones” il calciatore è risultato ancora positivo al tampone, a 39 giorni dal primo. Lo juventino è asintomatico e sta bene. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali dalla Juventus, ma questa notizia potrebbe far riflettere ancora di più sulla ripresa degli allenamenti, da questo punto di vista il Governo sembra sempre più scettico.