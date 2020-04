Kim Jong-un morto? Spunta la foto del cadavere: è mistero sul leader nordcoreano

La notizia circola da qualche giorno, ma non ha ancora trovato conferme. Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe morto in seguito ad un intervento al cuore. Nelle ultime ore è spuntata in rete una fotografia che, secondo un network di televisioni di Hong Kong, mostrerebbe il cadavere del dittatore nordcoreano. Ma in realtà si tratta di una bufala. La foto è del 2011 e ritrae, invece, Kim Jong-Il, padre dell’attuale leader del Paese asiatico. scomparso il 17 dicembre di 9 anni fa. Permangono, dunque, grandi dubbi sulle condizioni di Kim Jong-un.