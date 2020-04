Calciatore svela la dipendenza dai videogiochi: “in quarantena sto esagerando” [NOME e DETTAGLI]

Gran parte del mondo si trova in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, è difficile rimanere a casa ma indispensabile per provare a contenere l’epidemia. Un passatempo è sicuramente quello dei videogiochi, ma non bisogna esagerare per non rischiare di farla diventare una vera e propria dipendenza. E’ quanto sta succedendo al difensore del Manchester City Kyle Walker che ha raccontato la sua storia ai microfoni di ESPN, passione per Fortnite.

“Ci sto giocando anche ora”, ha ammesso Walker. “Mi sta prendendo davvero molto tempo, probabilmente più di quanto dovrebbe. Però ne sto raccogliendo i benefici perché sto diventando quasi decente ora (ride ndr), ma devo pensare di smetterla. Lo ammetto, ok, probabilmente mi sta prendendo un po’ troppo tempo dopo che ho messo i bambini a letto”.