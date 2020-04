Laura Bragato, “l’ammalia calciatori”. La bomba sexy made in Italy si racconta: “Mi hanno scritto…” [FOTO]

Fisico mozzafiato e bellezza made in Italy. La bomba sexy Laura Bragato, modella nostrana, è tifosissima della Juventus, seppur i suoi calciatori preferiti siano Lingard e Cutrone, entrambi suoi amici, come da lei stessa affermato. Con l’asso inglese si sono anche sentiti in questi giorni, ma si conoscono da anni: “Ho parlato con Jesse, e lui sta a casa come tutti noi – ha rivelato al Daily Star – In Italia siamo tutti bloccati, è passato un mese e spero davvero che tutto inizi di nuovo qui. Cosa sto facendo in quarantena a casa? Mi prendo cura di me stessa, lascio andare lo stress, faccio la mia routine di bellezza ogni giorno, guardo film e cucino buon cibo italiano, tutto qui. Quando tutto finirà, non vedo l’ora di viaggiare. Voglio trascorrere la mia estate in Spagna e Londra”. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini della bella Laura.