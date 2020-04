Le notizie del giorno – L’allarme della squadra di Serie A, disavventura per 3 calciatori ed altri 4 nei guai

Le notizie del giorno – Il Cagliari vorrebbe tornare in campo, ovviamente in sicurezza e secondo le regole stabilite dai protocolli. Si sta lavorando per la ripresa dal 4 maggio, ma potrebbero essere consentiti solo allenamenti individuale, con la ripresa vera e propria che potrebbe partire dal 18. A chiarire la situazione è stato il dg Mario Passetti. Queste le sue parole a L’Unione Sarda: “Vogliamo ripartire, ma con regole certe. Il Cagliari si augura di poter tornare quanto prima a fare quello che ci appassiona, ovvero giocare a calcio. Da una rosa di 25 elementi, considerando gli infortunati, arriveremmo a 12 giocatori disponibili”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una storia incredibile sul mondo del calcio ai tempi del Coronavirus. Tre calciatori argentini sono rimasti bloccati in aeroporto senza possibilità di raggiungere il proprio Paese: succede in Germania (a Francoforte) ed i calciatori sono Leonardo Gil (Al-Ittihad), Sergio Vittor (Damac) e Cristian Guanca (Al-Shabab), protagonisti nel campionato dell’Arabia Saudita. Il viaggio è iniziato venerdì, ma arrivati in terra tedesca sono stati fermati e non hanno avuto l’ok per raggiungere l’Argentina. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dai campi di Serie A alla cannabis. Il passo è stato breve per Davide Matteini, ex giocatore di Empoli e Parma tra le altre. Appese le scarpette al chiodo, Matteini ha intrapreso un’altra attività, come ha raccontato ai microfoni di ‘Mediagol’: “Vendo cannabis light, contattatemi. Ho i permessi, è tutto in regola e certificato, altrimenti chiuderei domani. La compro sfusa, poi la rivendo con tutti i parametri di legge”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il mondo sta lottando contro un nemico invisibile: il Coronavirus. Per provare a vincere la battaglia è stato ordinato alle persone di rimanere in casa per evitare il propagarsi dell’epidemia, ma non tutti riescono a rispettare le regole. Quattro calciatori dell’Arsenal sono finiti nei guai per non aver rispettato le restrizioni del governo inglese. Si tratta di Pépé, Lacazette, David Luiz e Xhaka. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).