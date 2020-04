Le notizie del giorno – Coronavirus, paura per l’ex calciatore. Le rivelazioni su Cristiano Ronaldo e Messi

Le notizie del giorno – L’ex calciatore olandese Arjen Robben si racconta alla Bild, confessando di aver avuto molto paura per la moglie, risultata positiva al Coronavirus: “La cosa peggiore è che sentiva una forte compressione sul petto, aveva difficoltà a respirare – dice – Non è stata assolutamente una bella sensazione e poi ci sono voluti giorni per riprendersi. Non è che le cose migliorino da un giorno all’altro”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano a circolare clamorose voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus attende notizie sulla ripresa del campionato e dovrebbe tornare in Italia dopo Pasqua. A tenere banco in queste ore è il futuro del portoghese, le notizie dall’Italia e dall’estero non escludono completamente l’addio del calciatore al club bianconero. Adesso sono arrivate nuove importanti rivelazioni da parte del compagno di nazionale Josè Fonte, il difensore del Lille ha dichiarato a TalkSport: “So che ama Madrid, questa è una cosa certa. Ed è chiaro che ami anche il Real Madrid, è uno dei club più importanti al mondo, se non quello più importante”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Verità o bluff? L’attaccante Leo Messi ha deciso di uscire allo scoperto dopo le ultime voci sul fronte calciomercato. Si è parlato con grande insistenze di trattative con l‘Inter e Newell’s Old Boys. “Sono solo fake news”, ha commentato l’argentino su Instagram. “Meno male che nessuno ci crede”, ha ribadito il calciatore del Barcellona. La Pulce è legato al club blaugrana. E su questo non ci sono dubbi. Ma è anche vero che pure le migliori storie d’amore possono finire. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Milan vuole tornare a lottare per le prime 4 posizioni della classifica e per il sostituto di Stefano Pioli sta valutando tre nomi. In pole c’è Ralf Rangnick, negli ultimi giorni sono andati in scena nuovi contatti ma ancora manca l’accordo definitivo. Non sono escluse sorprese, con altre soluzioni interessanti in corsa. La prima riguarda un ex obiettivo, Marcelino mentre la pista più interessante è quella di Emery. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).