Le notizie del giorno – Scandalo calcioscommesse, la chiamata ad Allegri e l’esonero per Coronavirus

Le notizie del giorno – Arriva una clamorosa sospensione per lo scandalo calcioscommesse. Secondo quanto riporta il The Guardian, Dickson Paul Etuhu è stato sospeso dal calcio per 5 anni dopo essere stato dichiarato colpevole di partite truccate. Nella sua carriera ha indossato le maglie di Manchester City, Preston, Norwich, Sunderland, Fulham, Blackburn, AIK e Rössjöholm, parentesi anche con la Nigeria. Adesso deve fare i conti con questo scandalo. Nel dettaglio, secondo quanto riporta il tabloid l’ex calciatore avrebbe tentato di corrompere il portiere dell’Aik, Kenny Stamatopoulos in un ristorante di Stoccolma. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Massimiliano Allegri può tornare in corsa ed allenare una squadra… bianconera. Non si tratta della Juventus, ma del Newcastle. La stagione, anche in Premier League, è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus ma è sempre l’occasione per programmare il futuro e prendere le migliori scelte. Il club inglese vuole tornare grande protagonista dopo stagioni di anonimato, ed il rilancio potrebbe ripartire da una nuova proprietà. Il Newcastle, infatti, finirà nelle mani del fondo saudita (PIF), controllato dal principe Mohammed bin Salman per circa 300 milioni di sterline. E già si sta ragionando sulle prime mosse. Il nome per la panchina è proprio quello di Massimiliano Allegri, secondo voci provenienti dall’Inghilterra, il club avrebbe già contattato l’allenatore per offrirgli la panchina. Il tecnico di Livorno è fermo da quasi un anno, ed è ancora legato da un contratto con la Juventus fino a giugno. Poi dovrà decidere una nuova destinazione, con il Newcastle che rappresenta una soluzione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’emergenza Coronavirus sta portando pesantissime conseguenze al mondo del calcio, tante squadre hanno accentuato la crisi dal punto di vista economico, ed in caso di sospensione definitiva della stagione la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Per questo motivo l’Ascoli, in Serie B ha preso una decisione drastica: l’esonero del’allenatore Roberto Stellone. L’accordo raggiunto in precedenza era troppo oneroso e per questo motivo è stato deciso il ribaltone, la panchina è stata affidata al tecnico della primavera Guillermo Abascal. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).