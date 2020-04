La lettera di UEFA ed ECA: “Sospendere i campionati decisione prematura”. E poi la frecciata al Belgio…

Uefa ed Eca, per nome dei loro presidenti Aleksander Ceferin e Andrea Agnelli, hanno scritto una lettera a tutte le leghe e a tutti i club d’Europa in merito all’emergenza attuale e per quanto riguarda l’eventuale ripresa dei campionati.

“Qualunque decisione di sospendere i campionati nazionali in questo momento sarebbe prematura e non giustificata – si legge – Un eventuale titolo assegnato senza completare il campionato nella sua interezza potrebbe pregiudicare la partecipazione alle coppe delle squadre classificate nella stagione successiva”. Chiara, qui, la stoccata al Belgio e la decisione di chiudere in anticipo il campionato ed assegnare il titolo al Bruges. Quest’ultimo però, stando a quanto scritto nella lettera, potrebbe essere escluso dalla prossima Champions League qualora tutti gli altri campionati d’Europa dovessero riprendere e concludersi.

“Il dover completare la stagione con risultati maturati sul campo sia il fine che tutti devono perseguire sino a quando è possibile, anche in una situazione senza precedenti come questa pandemia. E’ strettamente necessaria una gestione congiunta dei calendari poiché la conclusione della stagione in corso deve essere coordinata con l’inizio di quella successiva”.