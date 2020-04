Libertà Rugani, può tornare dalla fidanzata: “Finalmente negativo, finalmente tutti insieme” [FOTO]

Giorni difficili, per lui, per la sua fidanzata. Per loro come per tutti coloro che hanno vissuto o stanno vivendo direttamente l’incubo Coronavirus. Daniele Rugani, primo calciatore italiano positivo al Covid-19, dopo più di un mese è finalmente guarito. Con l’ultimo tampone negativo, il difensore della Juventus è potuto tornare ad abbracciare la sua fidanzata, Michela Persico, anch’essa contagiata.

“Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme“. E’ quanto ha scritto su Instagram il giocatore bianconero, postando una foto insieme alla Persico e “parlando” al loro futuro figlio.