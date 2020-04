Liga, la Federcalcio stabilisce i criteri: campionato e coppa decisive per i posti in Europa se non si gioca

Il Coronavirus sta colpendo pesantemente anche la Spagna. La Liga è ferma così come gli altri campionati iberici. C’è comunque fiducia per la ripresa delle competizioni. Però ci si cautela con alcune decisioni in caso non si riprenda a giocare. Qualora la UEFA chieda di specificare le squadre qualificate a Champions ed Europa League la Federcalcio ha deciso di dare priorità ai risultati conseguiti nella Liga e in Copa del Rey. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano spagnolo ‘As’.

La Federazione calcistica spagnola (RFEF) “confida che il campionato possa essere ripreso”, ma “nel caso in cui la UEFA richieda alla Royal Spanish Football Federation di specificare le squadre classificate per partecipare alle competizioni europee, senza poter finire i campionati nazionali, si darà priorità ai risultati sportivi della Prima Divisione per i posti assegnati e alle finaliste della Copa del Rey“.

In tal caso, la Real Sociedad, essendo al momento dello stop in quarta posizione, entrerebbe in Champions League, mentre l’Athletic Bilbao, nella sua veste di finalista di Coppa, guadagnerebbe un posto in Europa League insieme alle altre due squadre che ora detengono quel diritto, Getafe e Atlético Madrid. Ad andare in Champions League sarebbero, oltre alla Real Sociedad, Barcellona, Real Madrid e Siviglia. La RFEF ha comunque sottolineato che l’idea è “giocare la finale di Coppa e ricominciare LaLiga”.