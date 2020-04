Liga, si va verso le partite a porte chiuse fino al 2021: le raccomandazioni del presidente Tebas

E’ in arrivo una decisione importante che riguarda la Liga. Secondo quanto riporta ESPN avrebbe comunicato ai club di prima e seconda divisione che tutte le partite si dovranno disputare a porte chiuse fino al 2021, è quanto deciso dal governo. Il presidente Javier Tebas avrebbe chiesto ai club di adeguare i propri budget considerando il mancato introito dei ricavi dallo stadio, principalmente attraverso gli investimenti sul mercato dei trasferimenti e con l’intenzione di puntare sui calciatori del proprio settore giovanile. Il presidente del Consiglio Superiore dello Sport spagnolo, Irene Lozano, aveva già accennato alla possibilità: “Senza pubblico, sì. Fino a quando non ci sarà il vaccino, sarà impossibile avere grandi folle. In questo momento è così”.