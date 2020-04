“Lione-Juventus partita zero, quella gara ha portato in Francia tifosi di tutta Italia”, l’accusa

“Lione-Juventus partita zero. Quella gara ha portato a Lione tifosi da tutta Italia e non solo dal Piemonte che secondo le autorità francesi non rappresentava un territorio a rischio”. E’ Marcel Garrigou-Grandchamp, medico in pensione di Lione, a sottolinearlo in un articolo pubblicato dal sito della Federazione dei medici e ripreso dall’Equipe.

Ma è la stessa Equipe a smentire questa ipotesi. Il noto giornale francese chiama infatti in causa l’Agenzia Regionale della Sanità di Lione, che precisa come lo studio dei contagi nei 14 giorni successi al 26 febbraio sembra non avere alcun collegamento con quella partita. Ma, invece, sposta l’attenzione su PSG-Borussia Dortmund dell’11 marzo, con migliaia di tifosi di casa presenti fuori dallo stadio.