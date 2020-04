Lippi, il Mondiale 2006 e il sedere mostrato ai fotografi: “Ci abbassammo tutti i pantaloni…”

L’ex ct azzurro Marcello Lippi è stato ospite a Casa Sky Sport, svelando alcuni aneddoti dell’esperienza italiana vincente ai Mondiali 2006. In particolare, l’allenatore svela un racconto inedito e simpatico.

“Eravamo in ritiro prima di Italia-Germania. Prima di cominciare l’allenamento mentre i ragazzi si divertivano col pallone, vidi delle luci nella pinetina intorno al campo, pensai ci fossero degli operatori con delle telecamere o comunque con delle macchine fotografiche per spiarci. Io non volevo dare vantaggi a nessuno, allora chiamai la squadra e dissi che non avremmo fatto nulla spiegando il motivo. Così andammo davanti la pinetina, ci abbassammo tutti i pantaloni e mostrammo il sedere: evidentemente non c’era nessuno nascosto, altrimenti quella foto avrebbe fatto il giro del mondo”.