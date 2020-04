“Il litigio con Allegri e lo scambio con Balotelli”, l’attaccante si racconta

Forse la carriera di Robert Acquafresca è stata al di sotto delle aspettative, buone esperienze ma senza riuscire ad esplodere definitivamente. Adesso l’attaccante ex Cagliari si racconta in un’intervista, come riporta Gianluca Di Marzio. Sulla ripresa: “non vorrei che per la troppa fretta si facesse qualche passo sbagliato. Ma credo che ormai tutti vogliano ripartire. Alcune squadre non hanno un centro sportivo all’avanguardia, e questo potrebbe metterebbe un po’ in difficoltà le società”.

ALLEGRI – “All’inizio, dopo aver perso 5 partite consecutive, abbiamo avuto una litigata. Avevo fatto degli spezzoni, non ero riuscito ad incidere. Lui aveva portato delle idee che non si adattavano bene alla squadra. Ma poi ci siamo detti quello che dovevamo dirci. Era comunque una persona piacevole. Facevamo le partitine, scherzava con noi come fosse un altro giocatore. E’ stato un anno bellissimo”.

IL RETROSCENA DI MERCATO – “Io vicino all’Inter? In quel periodo avevo fatto veramente bene. Ero a metà strada. Ero di loro proprietà e mi avevano dato la possibilità di rientrare, in uno scambio con Balotelli. Ma poi il calcio è sempre imprevedibile. L’Inter mi ha messo in vendita, rimasi deluso. Ma alla fine è stato meglio così per tutti”.