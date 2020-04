Lotito-Agnelli, i retroscena sull’assemblea: primi spiragli di pace e un’altra frecciatina

Va in scena una mezza tregua in Serie A. Sono stati giorni di grande tensione nel mondo del calcio, c’è in ballo il futuro dei club. Ma andiamo con ordine. Dopo l’emergenza Coronavirus la scelta è stata quella di sospendere i campionati. Più che una decisione, un provvedimento inevitabile. Si è deciso, giustamente di salvaguardare la salute delle persone, ed in questo caso dei calciatori. Ma dal punto di vista economico, il danno è stato enorme. Alcune squadre dalla Serie A alla Serie D (soprattutto nelle categorie inferiori) sono a rischio fallimento, situazione che può degenerare in caso di sospensione definitiva della stagione. Sono andati in scena diversi scontri tra le squadre del massimo campionato italiano, c’è chi chiede di chiudere il torneo e chi invece spinge per tornare in campo.

La prima strada per evitare il collasso è stata portata avanti dalla Juventus con la riduzione degli ingaggi. E questo ha portato alla ‘pace’ tra Agnelli e Lotito. Si è verificato più di qualche battibecco tra i presidenti di Juventus e Lazio, la causa è ovviamente l’interesse personale sulla ripresa della stagione, il club biancoceleste è sicuramente più in forma dal punto di vista fisico e mentale dei bianconeri e quindi ha tutto l’interesse di portare a termine la stagione. Adesso emerge un retroscena sull’assemblea di Lega andata in scena nella giornata di ieri. Lotito ha fatto i complimenti ad Agnelli. E già questa è una notizia. Il numero uno della Lazio ha espresso apprezzamento verso l’intesa raggiunta tra la Juventus e i calciatori per il taglio degli stipendi. E’ il passo decisivo per salvare i club dall’emergenza. Si è parlato della ripresa degli allenamenti. Ed in questo caso c’è stata discordanza. Così come per la decisione di lasciare partire i calciatori stranieri, considerata una mossa che ha messo ancora più a rischio la ripresa dei’ campionati.